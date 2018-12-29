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С большим биатлоном прощаются сразу три мировые звезды

Самый трогательный момент этой зимы в мировом спорте произошел на глазах 50000 зрителей на знаменитой "Велтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене и многомиллионной телевизионной аудитории. Дарья Домрачева, некогда растопившая сердце Уле-Эйнар Бьерндалена, сегодня повторила похожий трюк. Так красиво прощаются с профессиональным спортом действительно легендарные спортсмены. Именно в подобном антураже началась сегодня традиционная Рождественская гонка легенд биатлона.

Подобный перформанс мог бы затмить результат, если бы не достижение белорусско-норвежского дуэта. В первой гонке, которая прошла в необычном формате эстафеты и масс-старта, Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален обошли многих титулованных действующих атлетов, выиграв бронзовую медаль.

И уже буквально считанные минуты остаются до начала гонки преследования. Домрачева и Бьерндален отправятся на дистанцию спустя всего 6 секунд после лидеров - итальянского дуэта Хоффер - Виррер. Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 21:25.

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