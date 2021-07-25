С. Гуренко - официально главный тренер ФК "Шахтер" (Солигорск)

Сергей Гуренко вновь возвращается в белорусский футбол. Сегодня пресс-служба горняков сообщила об официальном назначении специалиста во главе горняков. Сергей Витальевич уже провел первые занятия с основным составом клуба, который еще проведет ответный матч Лиги конференций. В Беларуси Гуренко известен по работе в жодинском "Торпедо-БелАЗ" и минском "Динамо". На тренерском мостике в "Шахтере" он сменил Романа Григорчука, отправленного в отставку.