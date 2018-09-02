С каждым годом все больше наших коллег участвуют в Минском полумарафоне

35 тысяч любителей здорового образа жизни, и Минск - как столица бегового движения. Через неделю главные проспекты города опустеют, но только для автомобилей. Ведь Минский полумарафон вновь поставит рекорд по количеству участников. И те, кто 9 сентября готовы выйти на старт, уже сейчас вступают в заключительный этап подготовки. Виктория, вы увлекаетесь бегом. Команда Агентства теленовостей бежит. Более того - с каждым полумарафоном (а этот - уже четвертый) все больше наших коллег обувают кроссовки. Андрей Козлов, и он, кстати, тоже выйдет на дистанцию, как раз об этом и подготовил свой репортаж (видео).