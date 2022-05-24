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С кем сыграют белорусские спортсменки на престижном теннисном турнире "Ролан Гаррос"

На сегодня еще запланирован и старт в женском одиночном разряде Арины Соболенко. Конечно, если свои коррективы в график не внесет погода. В матче первого круга белоруска сыграет против 101-й ракетки мира француженки Хлоэ Паке. Ранее теннисистки друг с другом не играли.

Александра Саснович во втором круге сыграет с Эмой Радукану

Во второй круг уже пробились Александра Саснович, следующая соперница которой стала действующая победительница US Open Эмма Радукану. Кстати, для британки это возможность взять реванш за поражение от белоруски в октябре прошлого года в рамках Индиан Уэллса.

Виктория Азаренко во втором круге сыграет с Андреа Петкович

Теннисистка Виктория Азаренко во втором круге Открытого чемпионата Франции сразится с Андреа Петкович.


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