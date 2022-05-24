С кем сыграют белорусские спортсменки на престижном теннисном турнире "Ролан Гаррос"

На сегодня еще запланирован и старт в женском одиночном разряде Арины Соболенко. Конечно, если свои коррективы в график не внесет погода. В матче первого круга белоруска сыграет против 101-й ракетки мира француженки Хлоэ Паке. Ранее теннисистки друг с другом не играли.