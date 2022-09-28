С кем точно не сыграет сборная Беларуси по футболу в рамках отборочного турнира Евро-2024

Сборная Беларуси по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024 года уже точно не сыграет с командами Словакии, Северной Ирландии, Кипра, Литвы, Гибралтара, Эстонии, Латвии, Молдовы и Мальты. Также организаторы разведут по разным группам наших футболистов и украинских.



Жеребьевка турнира пройдет 9 октября во Франкфурте. Сборные будут разделены на 10 групп. Десять победителей групп и десять вторых мест проходят в финальный турнир. Оставшиеся три путевки будут разыграны в плей-офф в марте 2024 года.