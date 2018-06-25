Себастьян Коэ: "Беларусь очень важна в мировой легкой атлетике"

Несмотря на плотный график, спустя всего два часа после своего прибытия в Минск Себастьян Коэ уделил внимание и нашим коллегам. В эксклюзивном интервью "Главному эфиру" спортивный функционер отметил, что после обновления арены наша страна готова к проведению крупных соревнований по легкой атлетике.

Себастьян Коэ, глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций: "Стадион "Динамо" просто невероятный. Он прослужит еще многим и многим поколениям белорусских спортсменов. Такая арена не только добавляет красоты внешнему облику столицы, но это еще большой шаг в достижении результатов на элитных соревнованиях. Реконструкция "Динамо" - это движение в сторону популяризации спорта среди населения".

Учитывая, что стадион "Динамо" будет площадкой для легкоатлетов, ожидаете ли Вы, что у нашей страны улучшатся результаты в этом виде спорта?

Белорусская федерация легкой атлетики уже прошла большой путь под новым руководством. Его итоги - спортсмены мирового уровня, которые представляют вашу страну на различных соревнованиях и поднимают интерес у зрителя. Введение в строй такой арены - новый виток развития этого вида спорта. На протяжении двух лет я общался с председателем Федерации легкой атлетики Вадимом Девятовским, мы говорили о том, что открытие стадиона станет большим шагом навстречу новым достижениям ваших атлетов.

Вообще Беларусь в разрезе мировой легкой атлетики где находится? Насколько наши спортсмены значимы?

Беларусь очень важна в мировой легкой атлетике. Ваши спортсмены оставили огромный след в истории этого вида спорта и добились отличных результатов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Белорусская легкая атлетика развивается. Много совсем юных спортсменов успешно выступают на юниорских соревнованиях как внутренних, так и международных. Но в мире насчитывается около 230 федераций, поэтому добиться триумфа в этом виде спорта очень тяжело.

Учитывая, что у нас есть теперь хороший стадион, может ли Беларусь претендовать на проведение крупнейших стартов по вашему виду спорта?

Мы будем этот вопрос обсуждать. Но у нас есть чемпионаты мира для взрослых спортсменов, для юниоров, для юношей и девушек, чемпионат Европы. Также не забываем о чемпионатах мира и Европы в помещении. А еще существует Континентальный кубок. В общем, есть выбор. Может быть, мы можем рассмотреть этот формат соревнований. Но главное, что позволяют возможности. И проведение значимого старта в стране - очень важно как для спортсменов, так как им нужна конкуренция, так и для молодого поколения. Мы хотим, чтобы молодость была вовлечена в наш вид спорта. Зрители должны быть на стадионе и видеть лучших действующих спортсменов.

Можно ли говорить о том, что допинговые скандалы в прошлом и спорт в основном очистился? Или же проблема с допингом всегда будет актуальна?

Я был бы счастлив заявить, что проблема с допингом забыта, а спорт в будущем очистится. Но я реалист и понимаю, что всегда будут некоторые люди и, возможно, даже некоторые федерации, которые выберут короткий и легкий путь для достижения высоких результатов. Однако считаю, что мировой спорт сейчас в лучшем положении в борьбе с допингом, чем некоторое время назад. И Беларусь прекрасный пример. Та работа, которая была проделана федерациями, Национальным антидопинговым агентством, а также Президентом страны Александром Лукашенко, который, как я знаю, очень стремится очистить спорт, - все это ведет Беларусь в правильном направлении.