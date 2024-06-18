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С медалями и новыми рекордами возвращаются белорусские спортсмены с чемпионата Европы и Игр БРИКС

30 медалей в копилке сборной Беларуси, из них 9 высшей пробы - таков итог выступления белорусской команды по легкой атлетике на Играх БРИКС в Казани. Этой ночью представителей "королевы спорта" встречали в Национальном аэропорту Минск. Как отмечают спортсмены и тренеры, как раз сейчас атлеты выходят на пик формы, и поэтому могли ожидать такое количество наград. Плюс ко всему установлено пять личных рекордов, и еще 9 спортсменов продемонстрировали лучший результат в сезоне.

С первого крупного форума после допуска на соревнования в нейтральном статусе этим же рейсом вернулась и команда по гребле на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы, который принимал венгерский Сегед, дал понять, что белорусская команда по-прежнему одна из сильнейших в мире. 11 наград в активе наших спортсменов, из них 6 высшей пробы.

Помимо Олега Юрени отличилась байдарка-четверка в составе Никиты Борикова, Владислава Кравеца, Владислава Литвинова и Дмитрия Натынчика. Гребцы победили на дистанциях 500 и 1000 м и стали двукратными чемпионами Европы. Елена Ноздрева лучшая на континенте в каноэ-одиночке на 500 м, Ольга Климова - на 5 км. А в параканоэ на дистанции 200 м победил Илья Товпенец.

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