С. Минин: План на ближайшие старты - показать лучшие секунды и взять медаль

План на ближайшие старты по конькобежному спорту - показать лучшие секунды и взять медаль. Об этом рассказал главный тренер белорусской команды Сергей Минин. Сегодня сборная в количестве 6 человек отправилась в польский Томашув, где в выходные пройдет третий этап Кубка мира.



Напомним, на втором этапе Кубка мира Виталий Михайлов стал лучшим в масс-старте. Чемпионат планеты на отдельных дистанциях примет немецкий Инцель. Мировое первенство пройдет с 7 по 10 февраля будущего года.