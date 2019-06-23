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С сегодняшнего дня по 25 июня будет ограничено движение на некоторых участках дорог
Так, сегодня велогонщики стартуют в самом центре столицы - на Октябрьской площади. Маршрут гонки пройдет через улицы Энгельса, Купалы, Киселева, Фрунзе, Тростенецкую и Пулихова. Они будут перекрыты. Это необходимо учитывать автомобилистам и тем, кто будет передвигаться в эти дни по городу на общественном транспорте.
Завтра - тренировка индивидуальной гонки с 7:30 до 13:30. А 25 июня - финальные заезды с 7 утра и до 5 вечера. Старт и финиш также на Октябрьской площади. Маршрут пройдет по улицам Интернациональная, Купалы, Сторожевская, Богдановича, Немига, Романовская Слобода и Тимирязева. Движение по маршруту велогонки будет перекрыто. Будет ограничен выезд автомобилей из прилегающих дворов. А также за сутки до старта состязаний и в дни их проведения запрещена парковка вдоль улиц, по которым пройдут заезды.
Также сегодня будет ограничено движение на второй кольцевой. С 10 утра и до 13 часов пройдут тренировки участников велогонки. Перекроют участок дороги с 63-го по 89-й километр. Ограничения будут действовать в обоих направлениях. Объехать этот участок можно по автодорогам Фаниполь - Дворище - Плашево и Фаниполь - Победное. Госавтоинспекция просит водителей заранее планировать свой маршрут.
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