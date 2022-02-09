С серебром Антона Смольского белорусская сборная пока располагается на 18-ом месте на Олимпиаде

Выступление Антона Смольского на Олимпиаде в Китае и его серебро в индивидуальной гонке стали для всех белорусских болельщиков большим праздником и вдохновением. Старт в Пекине для медалиста - это вторые Игры в карьере.



И за те четыре года, которые прошли с дебютного форума в Пхенчхане, биатлонист сумел стать не только лидером нашей сборной, но и серьезным конкурентом для элитных иностранных спортсменов. Это как доказательство того, что "терпенье и труд - все перетрут".



Подобные эмоции вспомнит Кристина Камыш.



Радостные эмоции действительно были у всех. Эту медаль в мужском биатлоне страна ждала без малого 12 лет. На Олимпиаде в Ванкувере в индивидуальной гонке Сергей Новиков без промахов стал вторым. Согласитесь, все очень символично.



Антон Смольский станет единственным биатлонистом из всех стартующих, кто отработает чисто на четырех огневых рубежах. Парень знал, какова цена неправильного выстрела. Ведь ранее в женской индивидуальной гонке всего лишь один промах лишил его девушку Динару Алимбекову медали.



Антон Смольский проиграл чемпиону Кентену Фийону Майе из Франции всего 14 целых 8 десятых секунды. Серебряная медаль первая для белоруса на Олимпиадах. Осознание совершенного придет к парню явно чуть попозже. И при первой же возможности белорус обратился ко всем причастным к этому успеху.



Серебряная медаль заслуженная и где-то даже прогнозируемая. На олимпийскую паузу Антон Смольский ушел, замыкая десятку лучших в общем зачете Кубка мира. А в середине января в Рупольдинге лидер сборной в двух гонках стал третьим плюс помог команде в эстафете.



Радоваться успехам - времени нет. Ведь олимпийский турнир в самом разгаре. Все потом, дома на Родите, по прилету.



Отвлечься от тренировочного процесса Антону все-таки сегодня придется. Церемония вручения наград пройдет в "Мэдал Плазе" в Чжанцзякоу. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 15:10.



Теперь у белорусов есть повод заглядывать в общий медальный зачет. Наша страна располагается на 18-ом месте с серебром Антона Смольского в активе. Ну а вообще пока представители 22-ух государств становились чемпионами или призерами Зимних Игр в Пекине. Лидируют шведы. У Тре Крунор 4 золота.



Соревнования биатлонистов продолжаться 11-ого февраля женской спринтерской гонкой.

