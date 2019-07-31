С 30-летним юбилеем Викторию Азаренко активно поздравляют болельщики в соцсетях

Виктории Азаренко сегодня 30! Одна из лучших теннисисток современности в последний день июля отмечает день рождения. С праздником белоруску активно поздравляют болельщики в соцсетях. Хотя сама спортсменка пока наверняка спит. В американском Сан-Хосе сейчас глубокая ночь. Здесь в первом раунде турнира накануне Азаренко выбила француженку Армони Тан - 6:2, 6:4. В своей профессиональной карьере Азаренко поднималась на первую строку мирового рейтинга, выиграла 20 турниров серии WTA и дважды Australian Open.