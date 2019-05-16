Самая крупная победа сборной России в истории

На чемпионате мира по хоккею в Словакии восточные соседи разгромили Италию 10:0. С четырьмя викториями Россия делит первое место со Швейцарией. В другой группе лидер один. Германия в концовке третьего периода дважды забросила хозяевам - 3:2, и у немцев максимальные 12 очков.



