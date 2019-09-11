Самые яркие и эксклюзивные снимки матчевой встречи Европа - США!

Мы покажем те кадры, которые запечатлели фоторепортеры Белорусского телеграфного агентства на протяжении двух дней соревнований. Лучшие атлеты мира, стоп-кадры побед и эмоции спортсменов - в совместном проекте Агентства теленовостей и информационного агентства БелТА - "Объективно".