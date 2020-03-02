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Самые яркие моменты чемпионата Европы по биатлону - 2020 в проекте "Объективно"
Продолжаем чествовать главных героев чемпионата Европы по биатлону в Раубичах. Спортивный форум стал для нашей команды триумфальным - первое общекомандное место и четыре награды. Последний день принес Беларуси еще 2 золота.
Еще раз поздравляем наших спортсменов и предлагаем посмотреть на самые яркие моменты биатлонного турнира. Прямо сейчас в проекте "Объективно".
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