Самые яркие моменты чемпионата Европы по биатлону - 2020 в проекте "Объективно"

Продолжаем чествовать главных героев чемпионата Европы по биатлону в Раубичах. Спортивный форум стал для нашей команды триумфальным - первое общекомандное место и четыре награды. Последний день принес Беларуси еще 2 золота.



Еще раз поздравляем наших спортсменов и предлагаем посмотреть на самые яркие моменты биатлонного турнира. Прямо сейчас в проекте "Объективно".



