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Самые яркие моменты церемонии открытия II Европейских игр

Давайте еще раз вспомним самые яркие моменты церемонии открытия II Европейских игр, которая состоялась 21 июня на стадионе "Динамо" в Минске.

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