Самые яркие моменты второго дня Международного Рождественского турнира

Так уж повелось: спортивный год в нашей стране стартует праздником большого хоккея. Второй день Рождественского турнира принес новые победы, яркие голевые передачи и, конечно, незабываемые эмоции болельщиков. Баталии на льду в исполнении не только именитых спортсменов, но и любителей в буквальном смысле объединяют духом соревнований и просто общением старых добрых друзей. В этом году 12 команд, среди которых есть и дебютанты: сборная Балтики и звездная дружина Международной федерации хоккея, игра которых, кстати, вдохновляет и будущих звезд ледовых арен - за свой трофей в эти дни борются и юные участники "Золотой шайбы". Впрочем, не только хоккеем живут гости минского турнира - здесь есть место и деловому общению, и, конечно, празднику для самых маленьких - тех, кто особенно ждет внимания и новогоднего настроения.

Самые яркие моменты второго дня Рождественского турнира в репортаже Елены Горельчик.

С утра в пятницу в Национальном олимпийском комитете многолюдно. Здесь проходит рождественская конференция по актуальным вопросам современного хоккея. За 15 лет традиция собирать в Беларуси профессионалов и любителей трансформировалась из турнира на льду в заметный форум мирового уровня. Докладчики из успешных в хоккее стран рассказывают об особенностях развития игроков до 15 лет, здесь разбираются достижения швейцарцев и немцев - команд, которых мы еще недавно обыгрывали, а теперь вынуждены догонять. То есть на повестке дня все то, что можно и нужно перенимать. Белорусам как хозяевам особенно.

Участники рождественского форума аплодируют менеджеру ИИХФ финну Аку Ниеминену. Тема его доклада "Развитие спортсмена в долгосрочном периоде".



Сборная Беларуси пропустила олимпиады в Сочи и Пхенчхане. В прошлом году покинула элитный дивизион чемпионата мира, а ведь через два года нам принимать турнир. И те же украинцы белорусским условиям для развития хоккея завидуют.



Площадка рождественской конференции, возможно, войдет в историю. Завтра здесь будут обсуждать создание Восточноевропейской хоккейной лиги. Таким образом есть намерение поднять уровень игры в шести странах.





Перерыв между периодами 5 минут, нет времени даже уйти в раздевалку. Все установки от тренера ребята получают здесь. В финале "Золотой шайбы", которая проходит параллельно с Рождественским турниром, выступает команда из Кобрина. Ребята из районного центра предельно мотивированны. Выиграли с разгромным счетом первый матч, а сегодня на равных боролись с минчанами, у которых и выбор кандидатов шире, и условия для тренировок получше.



Кобринский "Атлант" завтра поборется за победу в группе с горковским "Соколом". В личном противостоянии путевку в финал разыграют и лидеры квартета A. Самая забивная команда группы - "Грифоны" - померяется силами с принеманскими "Ястребами". Сегодня минчане победили "Шахтер" - 11:1. Дублем и голевым ассистом в матче отметился Николай Лукашенко.

А это 40-летний Дайнюс Зубрус - един в трех лицах. Во-первых, легенда мирового хоккея, во-вторых, он все еще помогает национальной команде Литвы на льду, а в-третьих, недавно возглавил Федерацию хоккея своей страны. О проблемах воспитания молодежи знает очень хорошо. Считает, что воспитание без преемственности поколений невозможно.



Зубрус сыграл в сильнейшей лиге мира - НХЛ - более тысячи матчей. Говорит, что приехал в Минск, чтобы стать лучшим бомбардиром Рождественского турнира. Конечно, на таких звезд идет зритель. Тем более что сегодня команда стран Балтии, за которую выступает Зубрус, соперничала с командой Президента.

Балтийцы оказали достойное сопротивление. На первый перерыв соперники ушли при минимальном преимуществе белорусов. Правда, затем хозяева смогли обеспечить себе комфортное преимущество: трибунам не пришлось сомневаться, кто сегодня победит.



Сегодняшним матчем команда Президента завершила групповой турнир и досрочно вышла в полуфинал. Там наши встретятся с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые тоже досрочно определили себя в число соискателей наград. Завтра предварительный раунд финиширует, и пары полуфиналистов сформируются полностью. Впрочем, сам спортивный результат на турнире не так важен, как важна возможность подарить праздник болельщикам. Белорусы и гости нашей столицы с удовольствием посещают хоккей и смотрят на мировых звезд. Спорт поднимает настроение, объединяя болельщиков на трибунах, на спортивных площадках, он делает нас лучше.

В сегодняшнем матче команда Президента Беларуси обыграла сборную Балтии со счетом 9:3. Самым результативным в поединке стал третий период, за который было заброшено 6 шайб.