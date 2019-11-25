Самые яркие победы брестского "Динамо" в объективе фотокорреспондентов БелТА

Победные эмоции, которые испытали спортсмены и болельщики на стадионе, невозможно передать словами. Это, как говорится, лучше увидеть. Самые яркие моменты попали в объектив фотокорреспондентов информационного агентства БелТА. Прямо сейчас кадры исторической победы брестского "Динамо" (видео).



