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Самые яркие победы брестского "Динамо" в объективе фотокорреспондентов БелТА

Победные эмоции, которые испытали спортсмены и болельщики на стадионе, невозможно передать словами. Это, как говорится, лучше увидеть. Самые яркие моменты попали в объектив фотокорреспондентов информационного агентства БелТА. Прямо сейчас кадры исторической победы брестского "Динамо" (видео).

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