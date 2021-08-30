Самые яркие спортивные новости недели в рубрике "Матчбол"

Заключительный в сезоне турнир Большого шлема сегодня стартует в Нью-Йрке. Первой в борьбу среди белорусских теннисистов вступает минчанка Александра Саснович. Также в одиночной сетке выступят Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Тему продолжит рубрика "Матчбол".



Рассказывает Андрей Козлов (видео).