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Самые яркие спортивные новости недели в рубрике "Матчбол"

Заключительный в сезоне турнир Большого шлема сегодня стартует в Нью-Йрке. Первой в борьбу среди белорусских теннисистов вступает минчанка Александра Саснович. Также в одиночной сетке выступят Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Тему продолжит рубрика "Матчбол".

Рассказывает Андрей Козлов (видео).

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