Самые заметные события недели в белорусском спорте проанализируем в рубрике "Матчбол"

Действующий победитель Кубка страны - жодинское "Торпедо" - в 1/16 финала нового розыгрыша турнира сыграет против "Лиды". Жеребьевка соревнований прошла сегодня в Доме футбола, соперник БАТЭ - Миоры.

А вот как эти команды сыграли в прошедшие выходные, о других заметных новостях в белорусском спорте расскажем в рубрике "Матчбол".