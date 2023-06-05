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Самые заметные события недели в белорусском спорте проанализируем в рубрике "Матчбол"
Действующий победитель Кубка страны - жодинское "Торпедо" - в 1/16 финала нового розыгрыша турнира сыграет против "Лиды". Жеребьевка соревнований прошла сегодня в Доме футбола, соперник БАТЭ - Миоры.
А вот как эти команды сыграли в прошедшие выходные, о других заметных новостях в белорусском спорте расскажем в рубрике "Матчбол".
Подробности в видео.
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