Самый дорогой футболист мира за время пандемии подешевел до € 259 млн

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе подешевел за время пандемии коронавируса, но все еще остается самым дорогим игроком в мире. Так считают аналитики центра спортивных исследований CIES Football Observatory.



За последние несколько месяцев стоимость Мбаппе на трансферном рынке снизилась на € 6 млн и теперь составляет € 259 млн. Подобная астрономическая сумма объясняется талантом Килиана, юным возрастом (21 год) и длительным контрактом с ПСЖ (до 2023 года).



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