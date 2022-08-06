Самый грязный футбол в мире: белорусы устроили чемпионат на торфяном болоте в Пуховичском районе

Самый грязный футбол в мире. Нет, это не о жестких нарушениях правил игроками. Просто белорусы устроили чемпионат на торфяном болоте в Пуховичском районе. Этот традиционный турнир прошел уже в четвертый раз.

За титул чемпиона в экстремальных условиях сразились 25 команд. А это порядка 250 человек. Примечательно, что по регламенту в каждой дружине должна была выступать как минимум одна девушка.

Коллективы представляли организации газовой, торфяной и энергетической отраслей, а также предприятия цементной промышленности. Все хотели не ударить в грязь лицом. Правда, технически это было довольно трудно, потому как грязь была везде. Чемпионат прошел на участке торфяного месторождения. Там организаторы подготовили 4 поля. И для того чтобы зрителям было весело, а футболистам очень трудно, площадки обильно поливали водой 3 дня до старта и сегодня после каждого тайма.







Игроки делятся своими впечатлениями:

Чтобы было потом что вспомнить, команде нужна обязательно девушка на поле. Предложили, и я не смогла отказаться от такого шанса.









Невозможно ни передачу отдать, ни какие-то комбинации сделать. Просто нужна смекалка, физическая подготовка и смекалка.









Здесь не получится бегать, как в большом футболе, здесь надо экономить силы и потом рывком забивать.

Все классно, поле хорошее, все прекрасно. Играю каждый год.













Алексей Кушнаренко, гендиректор ГПО "Белтопгаз": Турнир сделать еще более интересным и масштабным. И, наверное, лучшее тому подтверждение - это те цифры, которые я озвучил, что за 4 года мы удвоили количество участников этого турнира.



