"Сан-Хосе" в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли

"Акулы" минувшей ночью праздновали волевую победу над "Колорадо" - 2:1, в серии "шаркз" ведут 3:2. В одной победе от следующего раунда и "Бостон", с таким же счетом "медведи" превосходят "Коламбус". В упорном поединке они были сильнее 4:3.