Саслан Дауров завоевал бронзовую медаль II Европейских игр в греко-римской борьбе

Во Дворце спорта сегодня первые комплекты наград разыграли борцы греко-римского стиля. Медальные традиции в этом виде спорта у нас сильны. Саслан Дауров в весовой категории до 67 килограммов сражался за бронзовую награду.



Чем завершилась схватка, узнаем у Андрея Козлова. Он на протяжении дня следил за поединками. Невероятно насыщенным получился сегодняшний день во Дворце спорта! У нас была именно сегодня единственная попытка завоевать медаль II Европейских игр в борьбе, и мы эту попытку реализовали. Однако бронзовый поединок для нашего Сослана Даурова получился непредсказуемым. В самом начале он, казалось, добился своего. Дальше понадобилась помощь врачей оппоненту белоруса - Алексею Калиниченко. Судья баллы не засчитывает, и Дауров старается вернуться в ритм. В итоге с трудом своего добивается. 3:1. Красивая и такая важная победа. У нас бронза. Однако еще до розыгрыша первых наград в греко-римской борьбе полуфинальные поединки проходили в тех весовых категориях, в которых в борьбу спортсмены вступили сегодня утром. Радик Кулиев сражался с харизматичным украинским спортсменом Жаном Беленюком и в концовке преимущество упустил. А вот Александр Грабовик и Кирилл Грищенко показали борьбу высокого класса и вышли в финал! Обратите внимание на лица наших атлетов во время интервью - они говорят обо всем.

