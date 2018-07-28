Саснович - Данилович. Теннисное противостояние на "Беларусь 5"

Внимание всех белорусских теннисных болельщиков приковано к Москве. Здесь проходит турнир серии WTA. Сегодня наша Александра Саснович сразится за право выйти в финал соревнований. Ее соперница - Ольга Данилович из Сербии. Отметим, что букмекеры считают фавориткой белоруску. Ранее теннисистки на кортах не пересекались. Прямую трансляцию поединка смотрите на телеканале "Беларусь 5".