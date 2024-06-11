Саснович и Герасимов потерпели неудачу на турнирах в Нидерландах и Италии

Белорусские теннисисты Александра Саснович и Егор Герасимовнеудачно сыграли на турнирах в Нидерландах и Италии, сообщает БЕЛТА . На женском турнире категории WTA-250 в нидерландском Хертогенбосе с призовым фондом 197,5 тыс. евро белоруска Александра Саснович (98-й номер мирового рейтинга) проиграла пятой ракетке планеты американской теннисистке Джессике Пегуле - 2:6, 2:6. В 1/8 финала соперницей американки будет сербка Александра Крунич (400).

В первом круге мужского турнира в итальянской Перудже с призовым фондом 145,6 тыс. евро белорусский теннисист Егор Герасимов (267) встречался с итальянцем Алессандро Джаннесси (369) и уступил в двух партиях - 4:6, 2:6. В матче за выход в четвертьфинал Джаннесси сыграет с победителем поединка между индийцем Сумитом Нагалом (77) и боснийцем Нерманом Фатичем (198).