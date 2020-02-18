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Саснович и Соболенко проведут матчи 1/16 финала турнира в Дубае
Александра Саснович в 1/16 финала теннисного турнира в Дубае сегодня встретится с 38-й ракеткой мира Кристиной Младенович. Напомним, обе теннисистки в основной раунд вышли из квалификации. Поединок начнется ориентировочно в 13:00. "Беларусь5" будет вести прямую трансляцию. К слову, друг с другом Саснович и Младенович играли шесть раз, за Александрой остались четыре победы.
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