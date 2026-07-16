Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу

Тысячи ликующих болельщиков хлынули на улицы Буэнос-Айреса после того, как сборная Аргентины обеспечила себе выход в финал чемпионата мира по футболу.

Фейерверки раскрасили ночное небо пока фанаты танцевали, скандировали, размахивали аргентинскими флагами и взбирались на фонарные столбы и светофоры, празднуя победу.

В полуфинальном матче в Атланте действующие чемпионы мира одержали волевую победу над Англией - 2:1. Защищать свой титул сборная Аргентины будет уже в это воскресенье, 19 июля.

Фото FIFA