Сборная Беларуси по академической гребле отправилась за медалями на ЧМ в Нидерланды

Сборная страны по академической гребле отправилась на чемпионат мира в Нидерланды. На планетарной регате в Амстердаме, которая пройдет с 24 по 30 августа, отечественный интерес будет в шести классах судов.



Основные ставки белорусы делают на мужскую одиночку, которую готовит олимпийский призер "Парижа 2024" Евгений Золотой, а также на женскую двойку парную.





У дуэта Татьяны Климович и Елены Фурман не все получилось на первом этапе Кубка мира в Испании. Поэтому девчата пропустили вторую и третью стадии турнира в Болгарии и Швейцарии, чтобы накатать необходимый объем на воде. Как следствие, победа в начале августа на чемпионате Европы. И сейчас с психологией у белорусского тандема вопросов нет.

Чемпионат мира состоится на гребном канале "Босбан". Объекту предстоит принимать планетарную регату в третий раз в истории. Организаторы ожидают более 1200 спортсменов. Первые медали атлеты оспорят 27 августа.