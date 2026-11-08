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Сборная Беларуси по биатлону приступила к тренировкам в Ханты-Мансийске

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Мужская национальная сборная Беларуси по биатлону и олимпийская чемпионка Динара Смольская начали первый в сезоне сбор на снегу в Ханты-Мансийске.

Сейчас команда в ожидании решения Международной федерации биатлона относительно участия белорусов в Кубке мира. У сборной есть план на оба развития событий, поэтому ближайшие дни команда сфокурсируется на важной работе перед началом сезона.

Никита Лобастов, двукратный призер этапов Кубка мира по биатлону

Никита Лобастов, двукратный призер этапов Кубка мира по биатлону: "Основная задача сейчас - на фоне нашей привычной тренировочной нагрузки выполнить адаптацию к лыжам, пройти первые лыжные километры, чтобы далее уже чувствовать себя уверенно и на тренировках, и на соревнованиях. Плюс температура воздуха понижается, холодает, и важно тоже адаптироваться к этому, чтобы на соревнованиях не тратить на это слишком много энергии, слишком много тепла".

Сезон в Кубке Содружества в Ханты-Мансийске стартует одновременно с сезоном в Кубке мира в заключительные выходные ноября.

Разделы:

СпортБиатлон

Теги:

Динара СмольскаяХанты-Мансийск

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