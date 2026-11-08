Сборная Беларуси по биатлону приступила к тренировкам в Ханты-Мансийске

Мужская национальная сборная Беларуси по биатлону и олимпийская чемпионка Динара Смольская начали первый в сезоне сбор на снегу в Ханты-Мансийске.

Сейчас команда в ожидании решения Международной федерации биатлона относительно участия белорусов в Кубке мира. У сборной есть план на оба развития событий, поэтому ближайшие дни команда сфокурсируется на важной работе перед началом сезона.

Никита Лобастов, двукратный призер этапов Кубка мира по биатлону: "Основная задача сейчас - на фоне нашей привычной тренировочной нагрузки выполнить адаптацию к лыжам, пройти первые лыжные километры, чтобы далее уже чувствовать себя уверенно и на тренировках, и на соревнованиях. Плюс температура воздуха понижается, холодает, и важно тоже адаптироваться к этому, чтобы на соревнованиях не тратить на это слишком много энергии, слишком много тепла".

Сезон в Кубке Содружества в Ханты-Мансийске стартует одновременно с сезоном в Кубке мира в заключительные выходные ноября.