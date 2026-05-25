Сборная Беларуси по футболу готовится провести серию международных товарищеских матчей
Сборная Беларуси по футболу готовится провести серию международных товарищеских матчей с соперниками из топ-100 рейтинга ФИФА. И главный тренер нашей команды с волнением ждет матчей на Национальном футбольном стадионе.
Об этом Виктор Гончаренко эксклюзивно рассказал "Первому информационному", находясь в чаше нашей уютной футбольной арены.
Уже 5 и 9 июня сборная Беларуси встретится со сборными Сирии и Буркина-Фасо. По мнению нашего тренера, который побывал на главных аренах Европы, домашний стадион выделяется своим удобным городским расположением.
Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
"Очень хорошее место. Обычно сейчас стараются как-то стадионы вынести за пределы города, а тут очень удачно он по ландшафту лег на Партизанский проспект. Я первый раз попал сюда на финал Кубка, было очень приятное ощущение. И для болельщиков, и для футболистов приятно приходить, поддерживать. Тут, мне кажется, и логистика очень хорошая, и акустика очень хорошая".
Главный тренер национальной сборной Беларуси Виктор Гончаренко назвал состав на июньские спарринги.
На учебно-тренировочный сбор приглашены 25 футболистов:
Вратари: Павел Павлюченко ("МЛ Витебск"), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Михаил Козакевич ("Динамо", Минск);
Защитники: Кирилл Печенин ("Крылья Советов", Самара, Россия), Захар Волков, Кирилл Гоманов (оба - "МЛ Витебск"), Владислав Малькевич ("Урал", Екатеринбург, Россия), Глеб Шевченко ("Торпедо", Москва, Россия), Роман Бегунов, Владислав Калинин (оба - "Динамо", Минск), Егор Пархоменко ("ЦСКА-1948", София, Болгария).
Полузащитники: Евгений Яблонский ("Астерас", Триполис, Греция), Валерий Громыко, Артем Концевой, Руслан Лисакович (все - "МЛ Витебск"), Юрий Ковалев ("Балтика", Калининград, Россия), Александр Селява, Артем Соколовский (оба - "Динамо", Минск), Макс Киреев ("Мехелен", Бельгия), Артем Шуманский ("Крылья Советов", Самара, Россия), Михаил Козлов ("Неман", Гродно), Макс Эбонг (ЦСКА, София, Болгария);
Нападающие: Владислав Морозов ("Колдинг", Дания), Карен Варданян ("Динамо", Минск), Руслан Мялковский ("Локомотив", Москва, Россия).
В первом контрольном поединке 5 июня сборная Беларуси встретится с командой Сирии, а 9 июня сыграет с футболистами Буркина-Фасо. Обе встречи пройдут на Национальном футбольном стадионе в Минске.