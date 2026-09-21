Сборная Беларуси по футболу на протяжении двух недель сыграет в четырех матчах Лиги наций

Все взгляды любителей спорта прикованы к белорусскому футболу. С 26 сентября сборная Беларуси на протяжении двух недель сыграет 4 матча Лиги наций. Они станут первыми официальными встречами команды в эпоху работы Виктора Гончаренко, лучшего тренера Беларуси в XXI веке.

В соперниках Албания, Финляндия и Сан-Марино. 21 сентября был открыт подготовительный сбор команды на Национальном футбольном стадионе.

Национальный футбольный стадион в столице Беларуси 21 сентября открыл двери для сборной Республики Беларусь по футболу, наших элитных футболистов, которым предстоят очень важные матчи прямо сейчас в Лиге наций. Это первые официальные игры. В этом году у команды Виктора Михайловича Гончаренко были товарищеские встречи. А сейчас игры, в которых нужно, конечно, давать результат. Футболисты, которые сегодня выходили на тренировку, это все прекрасно понимают.

Еще раз подчеркнем, это лучшие футболисты нашей родной Республики Беларусь. Грядут соперники, с которыми нужно на самом деле посражаться. Среди них и сборная Финляндии, наш совершенно непростой оппонент. И, конечно, сборная Албании, также команда, которая видится очень крепким европейским середняком, с которым придется нашим очень серьезно побороться.

Но спортсмены, кроме того что понимают меру ответственности в этих матчах, недавно побывали во Дворце Независимости. Очень важный визит с такой ментальной точки зрения, такой хороший заряд перед важным выездом на матчи Лиги наций. Вот глава Белорусской федерации футбола Евгений Булочек подчеркнул, насколько действительно в команде этот эпизод биографии действительно оценили.

Евгений Булойчик, председатель Белорусской федерации футбола

"Все были впечатлены и даже были расстроены те, у кого не получилось. И считаю, что Дворец Независимости в любом случае дал огромный нам такой заряд, которого хватит на то, чтобы не только провести эти игры успешно, но и в целом для многих, может быть, по-другому посмотреть на то, как все устроено, насколько все-таки важно добиваться успеха, в том числе через футбол".

Сейчас у белорусского футбола такое заметное поколение ребят, которые выступают в различных европейских клубах. Причем есть такие очень заметные команды, в том числе, например, "Порту". Вторая команда, в которой выступает Трофим Мельниченко, он тоже в этом составе, и другие ребята, которые действительно за последние годы о себе в какой-то степени заявили и сейчас подошли в таком самом настоящем футбольном соку. Поэтому хочется пожелать им удачи, тем более что в команде действительно понимают, что представляют всю Республику Беларусь на таком крупном международном футбольном турнире.

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

"Общаясь с ребятами на предыдущей неделе, чуть раньше, мне очень понравилось отношение, потому что все очень ждали этого сбора для того, чтобы, наверное, приехать и показать себя с лучшей стороны. Это касается не только ребят, которые играют за пределами страны, но и тут внутри. Все с очень большим желанием приехали в сборную".

Несмотря на трудности логистики, нашей команде хочется пожелать действительно удачи. Поколение хорошее, качественный футбол. Кто бы что ни говорил, критики, которые иногда оценивают не очень хорошо наших ребят, на самом деле белорусы сейчас представляют собой серьезную силу. Нашим ребятам желаем удачи. Итак, 26 сентября первая игра против Албании. Дальше Финляндия, Сан-Марино и Финляндия. И пусть нашим ребятам сопутствует удача.