Сборная Беларуси по футболу проведет номинально домашний матч против Албании 15 ноября

Удастся ли футбольной сборной Беларуси напрямую подняться в Лигу В Лиги наций? Ответ на этот вопрос узнаем уже 15 ноября вечером.

В заключительном матче группового этапа "белыя крылы" сыграют против лидера нашего квартета - Албании. Сейчас команды разделяют всего два балла. Чтобы гарантировать себе повышение в классе, белорусам необходимо исключительно побеждать, в то время как нашим соперникам хватит и ничейного результата. Вторая же позиция по итогам группового этапа отправит занявшую ее команду в стыковые поединки.

Кроме того, победитель группы попадет в третью корзину при жеребьевке квалификации ЧЕ-2028. Так что мотивация у белорусских парней запредельная. Стартовый свисток в поединке Беларусь - Албания прозвучит в 20:00.