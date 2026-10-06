Сборная Беларуси по футболу сыграет против Финляндии в Будапеште

6 октября сборная Беларуси по футболу проведет матч против Финляндии в столице Венгрии. Белорусской команде нужна победа, чтобы всерьез претендовать на первое место в своей группе Лиги наций. Успех в этой игре позволит белорусам обойти финнов по очкам и включиться в прямую борьбу за повышение в классе.

Напомним, в предыдущей встрече белорусы разгромили Сан-Марино - 4:0.

Виктор Ганчаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

"Все готовы. Мы делали ротацию после матчей, чтобы распределить нагрузку и поддерживать хороший темп. Это всегда приятная ситуация, когда есть выбор среди игроков, которых можно использовать по-разному для того, чтобы играть высоко в прессинге".

Поединок начнется в 21:45 по минскому времени и пройдет без зрителей.