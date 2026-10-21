Сборная Беларуси по карате начала подготовку к престижному турниру в Москве

Сборная Беларуси по карате начала подготовку к новому престижному турниру. Первый в истории страны чемпион мира по карате среди молодежи Иван Кудинов свои тренировки проводит в Белорусском университете физической культуры.

Здесь борисовчанин вдохновляет на новые достижения и начинающих каратистов, и партнеров по сборной. Сам Кудинов переходит во взрослый спорт, ведь в начале 2027 года ему исполнится 21 год.

"Я держал в голове то, что это мой последний молодежный чемпионат мира. И был расчет на то, что нужно было забирать золотую медаль, потому что до этого я был на трех молодежных турнирах. На двух первенствах Европы не получилось и на первенстве мира тоже не получилось. И вот сейчас моя единственная золотая медаль именно по молодежи - чемпион мира", - поделился чемпион мира по карате среди молодежи Иван Кудинов.

Евгений Шавлохов, главный тренер сборной Беларуси по карате:

"Наш университет тоже помогает: есть возможность использовать лабораторию, где мы проводим тестирование. Можем определить слабые стороны для того, чтобы подтянуть их. Зал тоже прекрасный - хороший, просторный, есть все, что необходимо. Опять же, это работа и тренерского штаба, и Федерации, и Министерства спорта, то есть поддержка идет. Тут грех жаловаться".

На престижный турнир в Москву белорусская сборная отправится 28 октября. Соревнования пройдут с 30 октября по 1 ноября и соберут около 400 спортсменов из 46 стран.