Сборная Беларуси по художественной гимнастике отправилась на ЧМ сильнейшим составом

12 августа в Германии стартует чемпионат мира по художественной гимнастике. Грации разыграют 9 комплектов наград и первые 6 олимпийских лицензий на летние Игры в Лос-Анджелесе.

Чтобы завоевать заветную квоту, белорусским спортсменкам необходимо подняться на пьедестал почета по итогам многоборья. Сборная страны выступит сильнейшим составом. На планетарный форум прибыли Дарья Веренич, Николь Леута и, конечно же, прима Алина Горносько. Также переживаем за команду в групповом упражнении.

На главный старт года вместе с девушками в качестве менеджера сборной отправилась Анастасия Салос. В декабре она завершила профессиональную карьеру гимнастки и сейчас пробует себя в новом амплуа.

Анастасия Салос, менеджер сборной Беларуси по художественной гимнастике: "Перешла из роли спортсменки в роль тренера и судьи, и сейчас в этой новой роли я себя ищу, осваиваюсь, где-то учусь у тренеров, которые меня тренировали. И, конечно же, учусь, как работать с гимнастками, как помогать им вне площадки, потому что оказалось, что это дело непростое. Если у гимнасток на площадке что-то не получается, нужно искать подход, учиться с ними работать психологически и даже поднимать настроение. А иногда, наоборот, нужно быть с ними пожестче".

12 августа стартует квалификация многоборья у личниц. В зачет пойдут три вида. Это значит, что борьбу за три олимпийские лицензии поведут Алина Горносько и Дарья Веренич. Задача Николь Леуты - войти в число лучших в упражнении с лентой.

Вплоть до 16 августа свое мастерство на чемпионате мира продемонстрируют около 350 спортсменок из 73 стран.