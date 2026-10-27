Сборная Беларуси по конькобежному спорту стартует в новом международном сезоне обновленным составом

Стартующий международный сезон в конькобежном спорте сборная Беларуси планирует использовать для возвращения былых позиций в мировом табеле. А вот медальные планы поставлены на 2028 год. Об этом заявил старший тренер нацкоманды Виталий Роговцев.

В новый олимпийский цикл дружина Синеокой вошла обновленным составом. Так, за время политически мотивированных санкций удалось подтянуть резервистов. В то же время продолжают профессиональные карьеры признанные лидеры: Игнат Головатюк, Екатерина Гагиева и Марина Зуева. При этом как в мужском, так и в женском крыле можно сформировать конкурентные тройки для командного спринта и командной гонки. Но сейчас на этапах Кубка мира можно заявить только 6 человек от страны, а в сборной - 15 конькобежцев. Поэтому необходимо набирать рейтинг для увеличения количества участников от Беларуси.

Китай, Япония, Нидерланды, Норвегия, США и Канада будут принимать этапы Кубка мира. Старт турнира уже в середине ноября. Чемпионат Европы состоится в январе в Нидерландах. Планетарный форум запланирован на конец февраля в Китае.