Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет против команды Албании в отборочном туре на ЧМ 2028 года

Сборная Беларуси по мини-футболу проведет 2-й поединок отборочного турнира на чемпионат мира 2028 года.

Дружина Александра Черника сразится с командой Албании. Встреча стартует в 17:30. Поддержать парней можно в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5".

В стартовом матче белорусы минимально уступили коллективу из Казахстана - 4:5.

Напрямую путевки в элитный раунд заработают победители 12 отборочных групп и 4 лучшие команды из занявших вторые места.