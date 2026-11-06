Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет против команды Албании в отборочном туре на ЧМ 2028 года
Сборная Беларуси по мини-футболу проведет 2-й поединок отборочного турнира на чемпионат мира 2028 года.
Дружина Александра Черника сразится с командой Албании. Встреча стартует в 17:30. Поддержать парней можно в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5".
В стартовом матче белорусы минимально уступили коллективу из Казахстана - 4:5.
Напрямую путевки в элитный раунд заработают победители 12 отборочных групп и 4 лучшие команды из занявших вторые места.