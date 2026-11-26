Сборная Беларуси по плаванию отправилась в Китай. Пекин готов принимать чемпионат мира на короткой воде. Планетарный форум пройдет с 1 по 6 декабря. Несколько дней необходимы команде для того, чтобы пройти акклиматизацию и адаптацию в "Водном кубе".

Нормативы отбора выполнили 7 белорусов на 17 дистанциях. В Поднебесной будем болеть за Алину Змушко, Анастасию Кулешову, Артема Ермака, Григория Пекарского, Ивана Шамшурина, Анастасию Шкурдай и Илью Шимановича. Кто-то из них "разгонялся" на этапах Кубка мира, другие имеют за спиной только один контрольный старт - это недавний чемпионат Беларуси.

В эксклюзивном интервью "Первому информационному" глава отечественной федерации плавания Ольга Степусь поделилась тем, что будет показано спортсменами на мировом первенстве.

Ольга Степусь, председатель Белорусской федерации плавания:

"Все уже мыслят о том, как пройдут акклиматизацию, какие перелеты, какая будет коммуникация с учетом специфики этого континента. Что хочется сказать? Короткая вода, Пекин, думаю, что будет жарко. Думаю, что уже спустя вот этот вот экспериментальный год мы будем видеть, на какие результаты выходят лидеры мирового плавания. Остается полтора года до Олимпийских игр. Я думаю, кто-то, возможно, будет придерживать, скрываться, кто-то будет реализовываться".

45 комплектов медалей будут разыграны в Китае в мужских, женских и смешанных дисциплинах. Всего предполагается участие более тысячи пловцов из более чем 200 стран.