Сборная Беларуси по плаванию пригласит иностранного специалиста для подготовки к новому сезону

По итогам общего медального зачета сборная Беларуси по плаванию на чемпионате Европы в Париже заняла 21-е место из 49 стран-участниц. Григорию Пекарскому на 50 метров баттерфляем удалось взойти на третью ступеньку пьедестала. Ему принадлежат и два обновления национальных рекордов.

Для корректировки подготовки дружины к новому сезону решено обратиться за помощью к иностранному специалисту.

Андрей Липницкий, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:

"Есть специалисты мирового уровня, которые готовы делиться информацией. Всегда полезно услышать альтернативное мнение. Уже на сегодняшний день получено согласие от одного из специалистов. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы обеспечить его беспрепятственный приезд к нам, чтобы он смог поработать какое-то время с нашими спортсменами и помочь нам скорректировать направление деятельности".

Белорусские атлеты также выполнили 8 нормативов отбора для участия в планетарном форуме на короткой воде в Пекине. Уже 1 сентября спортсмены выйдут из отпуска, чтобы начать работу к следующему соревновательному сезону.