Сборная Беларуси по пляжному футболу сразится против команды Турции в рамках Евролиги

"Что касается сборной Португалии, то эта команда за последние сезоны омолодилась. У них теперь новый главный тренер. Я следил за некоторыми матчами, и мне показалось, что они немножко поменяли свой стиль - стали более агрессивными и навязывают высокий темп. Поэтому я ожидаю, что с португальцами будет серьезное противостояние, впрочем, как и всегда это бывало. Дружины Турции и Чехии тоже не будут проходными соперниками. Стоит подчеркнуть, что Евролига - это наш единственный старт в соревновательном году. У нас нет ни малейшего шанса на какую-либо ошибку. Поэтому с первой же секунды матча против коллектива Турции нам нужно выходить на песок, показывать свой класс и доказывать всем, что мы все та сборная Беларуси, которая некоторое время назад была вице-чемпионом мира", - отметил он.