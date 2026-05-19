3.82 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
Сборная Беларуси по пляжному футболу сразится против команды Турции в рамках Евролиги
Колизей по пляжному футболу в испанском городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария готов к Евролиге. Стартует новый сезон неофициального чемпионата Старого Света. Для сборной Беларуси это единственный международный турнир в календаре.
В группе А элитного дивизиона соперниками белорусов будут игроки Турции, Чехии и Португалии. В квартете В сразятся команды Швейцарии, Польши, Испании и Литвы. В полуфинал выйдут по две лучшие дружины из каждого пула.
В эксклюзивном интервью "Первому информационному" главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо порассуждал об оппонентах.
"Что касается сборной Португалии, то эта команда за последние сезоны омолодилась. У них теперь новый главный тренер. Я следил за некоторыми матчами, и мне показалось, что они немножко поменяли свой стиль - стали более агрессивными и навязывают высокий темп. Поэтому я ожидаю, что с португальцами будет серьезное противостояние, впрочем, как и всегда это бывало. Дружины Турции и Чехии тоже не будут проходными соперниками. Стоит подчеркнуть, что Евролига - это наш единственный старт в соревновательном году. У нас нет ни малейшего шанса на какую-либо ошибку. Поэтому с первой же секунды матча против коллектива Турции нам нужно выходить на песок, показывать свой класс и доказывать всем, что мы все та сборная Беларуси, которая некоторое время назад была вице-чемпионом мира", - отметил он.
Стартовый свисток в матче команд Беларуси и Турции прозвучит в 17:00. В прямом эфире встречу покажет спортивный канал Белтелерадиокомпании. Подчеркнем, что розыгрыш медалей Евролиги состоится в середине сентября в итальянском городе Виареджо. В прошлом сезоне белорусские парни в третий раз подряд стали бронзовыми призерами турнира. 5 лет назад ребята завоевали серебро на неофициальном первенстве Старого континента.