Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет в полуфинале Евролиги с Испанией
Автор:Редакция news.by
23 мая сборная Беларуси по пляжному футболу в полуфинале Евролиги встретится с командой Испании.
После поражения от команды Португалии в заключительном матче группового этапа со счетом 4:5 команда Альварадо финишировала на второй позиции в квартете. Испанцы же стали первой командой квартета А.
Полуфинальный поединок стартует в 21:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5". Напомним, белорусы уже гарантировали себе участие в суперфинале Евролиги, который пройдет в сентябре в итальянском Виареджо.