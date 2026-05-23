Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет в полуфинале Евролиги с Испанией

23 мая сборная Беларуси по пляжному футболу в полуфинале Евролиги встретится с командой Испании.



После поражения от команды Португалии в заключительном матче группового этапа со счетом 4:5 команда Альварадо финишировала на второй позиции в квартете. Испанцы же стали первой командой квартета А.



Полуфинальный поединок стартует в 21:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5". Напомним, белорусы уже гарантировали себе участие в суперфинале Евролиги, который пройдет в сентябре в итальянском Виареджо.