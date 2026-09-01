Сборная Беларуси по пляжному футболу ведет подготовку к Суперфиналу Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к Суперфиналу Евролиги. Главный тренер вызвал на сборы 14 игроков. Тренироваться спортсмены будут до 6 сентября.

Затем команда отправится в Италию. Оппонентами по квартету "B" стали коллективы Португалии, Испании и Швейцарии. И, пожалуй, в такой непростой группе белорусам еще выступать не приходилось.

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Сборная находится в отличных физических кондициях. Несмотря на то что первый отборочный этап Евролиги был несколько месяцев назад, ребята поддерживали свою форму, участвуя в российской лиге, а также чемпионате Беларуси. Поэтому действительно мы приедем подготовленными на Суперфинал турнира. Он для нас станет, наверное, одним из самых сложных за последние годы, в том числе потому, что мы сражались с этими коллективами на отборочном этапе и двум из них, к сожалению, мы уступили. Однако это, скорее, плюс: поражения дадут ребятам спортивную злость и энергию для того, чтобы взять реванш".

Суперфинал Евролиги пройдет в городе Виареджо с 8 по 13 сентября. Этот итальянский курорт принимал соревнования и в 2025 году. Тогда белорусы стали третьими.