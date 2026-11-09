Сборная Беларуси по прыжкам на батуте вернулась с ЧМ с шестью медалями

Белорусская сборная феноменально выступила на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходил в китайском Нанкине. Белорусы завоевали шесть медалей, из них три награды - высшего достоинства.

Вечером 9 ноября спортсмены вернулись на родину.

В белорусском спорте есть добрая традиция: радушно встречать с различных состязаний атлетов в аэропорту либо на вокзалах, когда показан достойный результат. А отечественная школа по прыжкам на батуте - это признанный мировой бренд. Белорусские спортсмены не с пустыми руками вернулись с чемпионата планеты.

За 16 комплектов медалей в Поднебесной соперничали 400 спортсменов из более чем 40 государств. Данный форум для сборной был особенным, ведь спустя 5 лет политически мотивированных санкций на главном первенстве батутисты выступили с национальными символами. Под сводами арены звучал белорусский гимн и поднимался государственный флаг.

Итого в активе сборной под руководством Ольги Власовой шесть медалей - три золотых, одна серебряная, две бронзовых.

Первыми стали наша мужская дружина, Иван Литвинович в индивидуальном турнире, а также Екатерина Ершова и Станислав Яскевич в миксте. Виолетта Бордиловская поднималась на вторую ступеньку пьедестала почета в личном первенстве. В мужских синхронных прыжках Иван Литвинович и Иван Мельников также поднялись на пьедестал. Белорусский дуэт завоевал бронзовые медали. С бронзой вернулась домой женская команда Беларуси по прыжкам на батуте. Эти атлеты достойны и цветов, и плакатов, и самых громких аплодисментов.

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте: "Все боролись, все старались, все делали всё по максимуму. Где-то что-то лучше получилось, где-то хуже, но все помнили, для чего приехали на чемпионат, какая страна за ними стоит и сколько много болельщиков болеет".

Отдельно стоит выделить триумф двукратного олимпийского чемпиона Ивана Литвиновича, который стал обладателем первой личной золотой медали на планетарном форуме. До этого в активе лидера сборной было пять первых мест, но либо в команде, либо синхронных прыжках. Символично, что в Поднебесной батутистам удалось повторить пьедестал летних Игр в Париже.

Китайцы Ланъюй Ян и Зисай Ван, хозяева нынешнего старта, в финале были хороши, Однако уроженец Вилейки оказался еще лучше и получил гроссмейстерские 66,3 балла.

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович поделился своими впечатлениями от чемпионата: "Очень счастлив, что смог дотянуться до своей мечты лично. Мы ждали чемпионат мира. Конечно, не все получилось, что хотел, не с той комбинацией поехал. Но результат есть результат. И спасибо Ольге Анатольевне за то, что она меня направляла, даже заставляла идти и делать свою работу".

Сборная Беларуси заняла второе место в общем медальном зачете, уступив команде России. Наши восточные соседи оказались выше благодаря хорошему выступлению на акробатической дорожке и двойном мини-трампе.

Теперь батутисты уходят в отпуск, чтобы восстановить здоровье и подготовиться к непростому 2027 году. Главная задача на следующий сезон - завоевание олимпийских лицензий на летние Игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году.