Сборная Беларуси по современному пятиборью активно готовится к чемпионату Европы

Сборная Беларуси по современному пятиборью в сильнейшем составе приступила к подводящему кэмпу в преддверии чемпионата Европы. Для спортсменов данный старт в соревновательном календаре отмечен как основной, ведь в 2027 году на этом же турнире будут разыграны первые олимпийские квоты.

Цель - продемонстрировать лучшие результаты сезона, чтобы воочию увидеть, какие шероховатости необходимо исправить. Однако, как отдельно подчеркивается в стане дружины, на предстоящем континентальном форуме показательной будет и конкуренция, которая в этом сезоне значительно выросла как в женской, так и мужской командах.

"Мы стараемся составлять план подготовки так, как будем строить его в следующем году. Но я хочу каждый вид из пяти сделать на свой максимум, насколько я буду готова на момент выступления. И это будет результат, который я могу показать. То есть если где-то уже чуть-чуть недоработать, это уже не тот результат. Конкуренция выросла в разы на международном уровне, в нашей стране. Чувствуется, что девчонки, ребята очень добавили во всех видах. И нам тоже, по крайней мере, мне, я думаю, стоит перестраивать свою подготовку немножечко по-другому", - рассказала многократный призер этапов Кубка мира по современному пятиборью Мария Гнедчик.

"Цель, наверное, как и у большинства спортсменов, - это добраться до пьедестала. Задачи примерно такие же - сделать все свои виды на максимум. На данный момент работаем над стрельбой. Пробую кардинально менять спуск, курок и что-то менять, находить, щупать, потому что не очень мне понравились последние пару стартов, поэтому работаем над этим", - отметила многократный призер этапов Кубка мира по современному пятиборью Виолетта Гуреева.

Чемпионат Европы пройдет в Турции с 3 по 10 августа. Соревновательный календарь у белорусской сборной плотный. После континентального форума атлеты сразу же отправятся на первенство мира, которое стартует 23 августа.