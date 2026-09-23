Сборная Беларуси провела очередную тренировку перед стартом в Лиге наций

Сборная Беларуси по футболу провела очередную тренировку в Минске на Национальном футбольном стадионе, и уже завтра, 24 сентября, готовится отправиться в Албанию на новый розыгрыш Лиги наций.

Первым соперником станет Албания, и в том же окне наши футболисты сыграют дважды с Финляндией и один раз с Сан-Марино. Дебютный вызов в сборную Беларуси получил ряд футболистов, среди которых Александр Свирепа. Для него подобное событие было детской мечтой.

Первый матч у сборной Беларуси состоится 26 сентября. Соперником нашей сборной станет фаворит группы - команда Албании.