Сборная Беларуси разгромила Сан-Марино и прервала серию без побед

Сборная Беларуси по футболу прервала серию из 12 матчей без побед, которая длилась чуть более двух лет! В третьем туре нового розыгрыша Лиги наций дружина Виктора Ганчаренко уверенно справилась с Сан-Марино - 4:0. Хет-трик по ассистам оформил Кирилл Печенин, а забивали два Артема - Концевой (у него дубль) и Шуманский, плюс Макс Эбонг.

Виктор Ганчаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

"В первом тайме мы делали все: и быстрый ход мяча старались выполнить, и ширину атаки держали. Понятно, что есть соперник, который знает, что такое агрессивно, что такое фолить, что такое затягивать время. Было сложно, но мы самое важное в первом тайме сделали: выматывали соперника и искали свои шансы в первом тайме. Ну и нашли уже в основном во втором тайме".

Артем Шуманский, нападающий сборной Беларуси по футболу:

"Я хотел помочь команде, как мог. Как нападающий, я думаю, что команде можно помочь голами, в основном, голевыми действиями. У меня сегодня это получилось. Команда выиграла - это самое главное".

После этого успеха у сборной Беларуси четыре очка, это третья позиция в группе. Шесть баллов у Албании и семь очков у Финляндии. С финнами в номинально домашнем матче в Венгрии встретимся 6 октября.