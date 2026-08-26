Сборная Беларуси стартовала на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Польше

Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовала на чемпионате мира в Польше.

Команду представляют 25 спортсменов. На планетарную регату отправились сильнейшие представители этого вида спорта, ведь буквально в начале августа в Заславле прошла контрольная проверка - чемпионат Беларуси, и по результатам тех гонок были распределены экипажи для выезда в Познань.

Перед отправлением из Бреста на главное первенство года в эксклюзивном интервью "Первому информационному" Иван Потапенко, один из лидеров мужского крыла каноэ, порассуждал о физических кондициях.

Иван Потапенко, серебряный призер чемпионата Европы по гребле на каноэ:

"На чемпионате страны наша команда (я говорю только про мужское каноэ) проехала финальные заезды с достаточно конкурентоспособным временным показателем. Психологически и физически мы полностью настраиваемся на то, чтобы достойно представить нашу страну".

Также Иван Потапенко рассказал, как в целом прошел соревновательный год: "Где-то были сложные периоды, где-то попроще. У нас новый тренер - совершенно другой взгляд на греблю, совершенно другой климат в команде. Много молодых, талантливых ребят, которые стремятся, у которых горят глаза, и это приятно".

Планетарный форум будет проходить до 30 августа. До 27 августа будут идти квалификационные гонки. Розыгрыш медалей начнется 28 августа. Тогда как минимум поедут байдарки-четверки у женщин и у мужчин. А традиционно именно в больших экипажах белорусы сильны.

На чемпионате мира будут разыграны 24 комплекта наград. 10 из заявленных видов - олимпийские классы. И кроме пьедестала почета атлеты оспорят рейтинговые баллы, которые теперь необходимы для отбора на летние Игры в Лос-Анджелесе - 2028.