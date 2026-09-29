Сборная Беларуси сыграет против Финляндии в Лиге наций

29 сентября большой и важный вечер для всех поклонников футбола. Сборная Беларуси сыграет на выезде против Финляндии в рамках Лиги наций и постарается реабилитироваться за поражение от Албании в первом туре - 0:2.

С нашим очередным соперником встречались 5 раз: дважды уступили и трижды сыграли вничью. Но любую статистику можно исправить. Конечно, все болельщики ждут яркого и результативного футбола от главной команды страны.

Валерий Бочеров, полузащитник сборной Беларуси по футболу:

"У нас даже нет времени переживать, надо перестраиваться. Еще раз повторюсь: ошибки посмотрели, все поняли, приняли и двигаемся дальше к следующей игре в нормальном состоянии".

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Начало матча - в 19:00.