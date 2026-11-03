Сборная Беларуси во главе с Синявским прибыла в Баку на ЧМ по пожарно-спасательному спорту
Белорусские спортсмены-спасатели прибыли в Баку для участия в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту.
Масштабный турнир с участием сильнейших огнеборцев пройдет в столице Азербайджана с 3 по 7 ноября.
Самолет с национальными сборными Беларуси - мужской и женской - приземлился накануне. Делегацию возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
Встречали белорусов заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Адиль Абдуллаев и белорусский посол Дмитрий Пиневич.
Программа визита главы белорусского министра насыщенная. Вадим Синявский ознакомится с работой и инфраструктурой азербайджанских спасательных подразделений.
Также запланирован ряд встреч по развитию партнерства как в двустороннем формате, так и по линии профильного взаимодействия в рамках СНГ и ШОС.
Съемочная группа "Первого информационного" эксклюзивно освещает мировое первенство по пожарно-спасательному спорту в Баку.
Приезд белорусских сборных в Баку начался с заселения в отель, а после - сразу на стадион Азербайджанской спортивной академии, где развернется чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.
Познакомиться со спортивной площадкой, беговой дорожкой, подготовить к выступлениям привезенное с собой спортивное оборудование: лестницы, пожарные рукава, разветвления - все это транспортировалось в сложенном виде.
"Мы видим, что оборудование все в очень хорошем состоянии, современная, новая башня, по которой спортсмены будут показывать высокие результаты, новое оборудование в дисциплине боевое развертывание, мотопомпа FOX 4 в этом году более усовершенствованная, уже электронная, в прошлом году FOX 3 была механической. Я думаю, что у спортсменов должно все получиться и будут хорошие результаты", - поделился представитель женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту Евгений Палоников.
Мужская и женская команды весь год усиленно готовились, чтобы на мировом первенстве показать свои лучшие результаты и самые быстрые секунды в 4 дисциплинах.
Две из них индивидуальные - подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, 100-метровая полоса с препятствиями, еще две - командные: это пожарная эстафета и боевое развертывание.
В каждом испытании присутствуют элементы пожарного дела. В 2026 году ожидается выступление команд почти из 15 стран-представительниц Европы и Азии. Среди мужчин - большая конкуренция ввиду большего количества стран-участниц.
Андрей Калинин, директор Международной спортивной федерации пожарных и спасателей:
"Впервые участвует команда Социалистической Республики Вьетнам, а также женская команда Монголии. Для нас это очень отрадно, но долгое время не участвовали женские команды из Германии. Плюс еще у нас выступает Кувейт, мы ведем большие переговоры с рядом стран в рамках АСЕАН. И мы уверены, что в скором времени и Малайзия присоединится, и Филиппины. Мы с ними работаем, ждем их. Я надеюсь, что в Азербайджанской Республике, в городе Баку, будет прекрасный чемпионат, хорошие результаты, новые рекорды".
Помимо жарких спортивных баталий в Баку ожидаются деловые встречи. Глава Белорусского спасательного ведомства Вадим Синявский встретится со своим азербайджанским коллегой.
В центре внимания - вопросы, касающиеся обеспечения безопасности от чрезвычайных ситуаций, а также укрепление двустороннего сотрудничества в этом деле. Обсудят в том числе выполнение договоренностей лидеров двух стран насчет поставок белорусской пожарной техники в Азербайджан.
Белорусские спортсмены-спасатели - традиционно фавориты гонки, входят в число сильнейших команд мира и регулярно занимают места в тройке призеров.
Беларусь в пожарно-спасательном спорте называют законодателем мод, на спортсменов смотрят, равняются и у них учатся новые сборные, которые приобщаются к этому виду спорта.