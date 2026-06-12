Сборная Беларуси выиграла 2 медали на ЧМ по единоборствам среди студентов

Бразилия принимает чемпионат мира по единоборствам среди студентов. Белорусская сборная завоевала золото и серебро в соревнованиях борцов греко-римского стиля.

В финале в категории до 97 кг Абубакар Хаслаханов разгромил Кристиана Лукача из Хорватии со счетом 10:0. Таким образом представитель Беларуси поднимался на первую ступеньку пьедестала почета.